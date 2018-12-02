Tekirdağ'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Tekirdağ
'ın Çerkezköy
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Silivri
'den Çerkezköy istikametine seyir halinde olan Muhittin K. idaresindeki 31 AIT 49 plakalı portakal yüklü tıra, aynı yönde seyir halinde olan Hasan K. idaresindeki 34 KU 0311 plakalı tır arkadan çarptı.
Kazada tır kabininde sıkışan sürücü Hasan K, Silivri Belediyesi itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartıldı.
Yaralı, 112 Acil Servis
Ekipleri tarafından Silivri'deki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle TEM otoyolunda trafik uzun süre tek şeritten sağlandı.
Silivri,Çerkezköy,Tekirdağ
02 Aralık 2018 Pazar 23:53