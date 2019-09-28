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Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı

Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

28.09.2019 18:22Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı
Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Mehmet Varol idaresindeki 50 DN 658 plakalı sünger ve tel yüklü tır, gişeler mevkisinde, Semih Erdem'in kullandığı 34 CRT 92 plakalı, arıza nedeniyle park halindeki kamyona çarptı.
Kazada yaralanan tır sürücüsü Varol, 112 Acil Servis ekiplerince Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü Erdem, "Kamyonum arıza yaptı. Yaklaşık 3 saattir park halinde bekliyor ve aracımda uyuyordum. Büyük bir gürültüyle uyandım." dedi.

Mehmet Varol, Semih Erdem, Çerkezköy, Güncel

Kaynak: AA

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