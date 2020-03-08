Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı
Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
08.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 08.03.2020 14:58
Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yaşar Gör yönetimindeki 59 UA 034 plakalı otomobil ile Mustafa Aykut İncesaraç idaresindeki 34 PA 0163 plakalı motosiklet, Çerkezköy Köprüsü mevkisinde çarpıştı.
Kazada motorsiklette yolcu olarak bulunan Gül Saygı (33) yaralandı.
Saygı, 112 Acil servis ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Yaşar Gör yönetimindeki 59 UA 034 plakalı otomobil ile Mustafa Aykut İncesaraç idaresindeki 34 PA 0163 plakalı motosiklet, Çerkezköy Köprüsü mevkisinde çarpıştı.
Kazada motorsiklette yolcu olarak bulunan Gül Saygı (33) yaralandı.
Saygı, 112 Acil servis ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı
Etiketler : Mustafa Aykut, Çerkezköy, Güncel
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