Tekirdağ'da Trafik Kazası: 2 Ağır Yaralı

Tekirdağ
'ın Malkara
ilçesinde hafif ticari aracın vince çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.
Kaza, Malkara Süleymanpaşa
yolu üzeri Şarköy
sapağı mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleymanpaşa
'dan Malkara
istikametine seyreden İ.Ç. yönetimindeki 09 PG 312 plakalı hafif ticari araç, sisli havada aynı yönde bulunan Y.A idaresindeki vince arakadan çarptı.
Kazada hafif ticari araç sürücüsü İ.Ç ve yanında bulunan E.Ç. ağır yaralandı.
Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor. - TEKİRDAĞ
Süleymanpaşa,Malkara,Tekirdağ
10 Aralık 2018 Pazartesi 14:14