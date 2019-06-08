Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı

Malkara
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Çanakkale
istikametine giden Mümin Ahçı (69) yönetimindeki 41 U 5746 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Haliçköy Mahallesi'nde şarampole devrildi.
Yoldan geçen sürücülerin haber vermesiyle kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü Mümin ve eşi Hayriye Ahçı (68), ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan Hayriye Ahçı, Tekirdağ
Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA
Çanakkale
, Tekirdağ
, Malkara
, Güncel