Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı

TEKİRDAĞ ( AA) - Tekirdağ
'ın Malkara
ilçesinde, tır ile "pat pat" adı verilen tarım aracının çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Türker İnal'ın (36) kullandığı 59 KG 235 plakalı tır ile Ömer Sabancı
(73) yönetimindeki "pat pat" diye bilinen tarım aracı, Tekke Mahallesi
'nde çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine, bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan tarım aracının sürücüsü ve eşi Nuriye Sabancı (70) ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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