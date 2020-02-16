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Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı

Muratlı-Tekirdağ karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

16.02.2020 01:53 | Son Güncelleme: 16.02.2020 01:53Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı
Muratlı- karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Olay, Muratlı-Tekirdağ karayolu üzerinde Yeşilsırt Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Tekirdağ'dan Muratlı istikametine doğru seyir eden Abdullah A. sevk ve idaresindeki 59 AV 753 plakalı otomobil, yoldan çıkarak takla attı. Araçtan itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılan sürücü Abdullah A. ile araçta yolculuk yapan Ferhat K. yaralandı.

Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, daha sonra olay yerine gelen ambulansla yaralılar Tekirdağ Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi. Kaza bölgesine gelen Trafik Şube ekipleri ve jandarma yolun güvenliğini sağladı. Takla atan araç kullanılamaz hale gelirken ters dönen otomobil için kurtarıcı çağrıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Muratlı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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