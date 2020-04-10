Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobil ile pikap aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

10.04.2020 16:13 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:13
Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı
Tekirdağ 'ın Malkara ilçesinde otomobil ile pikap aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Malkara girişindeki yeni otogar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı'ndan kavşağa seyreden Nedim Yıldırım yönetimindeki 59 LT 970 plakalı pikap araç, kavşaktan geçen Yusuf Girgin yönetimindeki 59 LZ 728 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Girgin ve araçta bulunan Taner Yalçın yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Atatürk ve Mevlana’yı aşağılayan stand-up’çı için yakalama kararı çıkarıldı Haberler
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan stand-up'çı için yakalama kararı çıkarıldı
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Türkiye’nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla Haberler
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü Haberler
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

18:31: Tartıştığı ağabeyi ve kardeşinin üstüne kurşun yağdırdı - Haberler 18:19: Samsun Büyükşehir'den 'siperlik maske' - Haberler 18:16: TBMM Genel Kurulu, hafta sonu ve pazartesi de çalışacak - Haberler 18:16: BAĞCILAR'DA BAZI MEYDANLAR, CADDELER VE SOKAKLAR YAYA TRAFİĞİNE KAPATILDI - Haberler 18:13: Koronayı yendi, kalp krizine yenik düştü - Haberler 17:47: Lübnan Başbakanı Diab'dan İsrail'e tepki: İşgallerinize artık sessiz kalmayacağız - Haberler 15:24: Virüsü izole eden profesör: Bizdeki virüsün bulaştırıcılık özelliği fazla 11:12: Yaşlı kadını dolandıran şebeke üyesi, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin