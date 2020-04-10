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- Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı

- Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobil ile pikap aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

10.04.2020 17:51 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:51
- Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı
- Tekirdağ 'da trafik kazası: 2 yaralı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobil ile pikap aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Malkara girişindeki yeni otogar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı'ndan kavşağa seyreden Nedim Yıldırım yönetimindeki 59 LT 970 plakalı pikap araç, kavşaktan geçen Yusuf Girgin yönetimindeki 59 LZ 728 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Girgin ve araçta bulunan Taner Yalçın yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Etiketler: Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa
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