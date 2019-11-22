Haberler » 3. Sayfa » Tekirdağ'da trafik kazası: 3 yaralı - Haber

Tekirdağ'da trafik kazası: 3 yaralı

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

22.11.2019 20:41 | Son Güncelleme: 22.11.2019 20:46Tekirdağ'da trafik kazası: 3 yaralı

TEKİRDAĞ (İHA) – 'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza, saat 17.45 sıralarında Muratlı-Tekirdağ karayolunda Yeşilsırt Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 'dan Muratlı istikametine doğru seyir halinde olan G.G. idaresindeki 06 AHH 643 plakalı araç, sollama yaparken aracın kayması sonucu karşı şeride geçti ve karşı şeritte ilerleyen H.I. yönetimindeki 34 ACL 416 plakalı araca çarptı. Kazada sürücüler ile M.A. isimli şahıs yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Öte yandan kazada G.G. idaresindeki 06 AHH 643 plakalı aracın arka kasasında bulunan çelik jantın fırlayarak önce A.G. idaresindeki 34 BFD 159 plakalı araca, sonra da C.B. idaresindeki 59 DA 940 plakalı araca çarparak maddi hasar verdiği görüldü.


Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ


Süleymanpaşa, Tekirdağ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
23:25 Sarıyer'de silahlı kavga: 1 yaralı
23:08 Hasta taşıyan ambulans otomobille çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
23:00 Cinsel istismar suçundan tutuklandı, elleri kelepçeli halde firar etti
23:00 TEM otoyolu Kavacık mevkiinde meydana gelen trafik kazasında araç ikiye bölündü.
22:46 Terör listesinde en fazla DEAŞ'a katılım Suudi Arabistan'dan çıktı
22:40 Bitcoin Safiye'ye 200 bin TL kaptıran kişi, intihar etti
21:34 Taksicilerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü
18:16 Kimyasal madde ile intihara kalkıştı, 18 kişi hastaneye kaldırıldı
14:35 Beşiktaş ile Galatasaray arasında müthiş takas! Al Diagne'yi ver Oğuzhan'ı
14:30 15 aylık bebek su dolu kovaya düşerek boğuldu
14:15 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor
12:05 Vicdansız taksici, arabasıyla yavru köpeğin üzerinden geçti
11:19 Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
22.11.2019 23:33:39