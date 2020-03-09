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Tekirdağ'da trafik kazası: 3 yaralı

Muratlı ilçesinde meydana gelene trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

09.03.2020 12:30 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:30
Tekirdağ'da trafik kazası: 3 yaralı
Muratlı ilçesinde meydana gelene trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Dursun Ali Ö. idaresindeki 55 JU 182 plakalı otomobil Yeşilsırt Mahallesi'nde Müfit G. idaresindeki 59 DT 617 plakalı otomobile çarpıştı.
Kazada araç sürücüleri ile 55 JU 182 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Nirgül Ö. yaralandı.
Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Etiketler : Tekirdağ, Muratlı, Güncel
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