Tekirdağ'da trafik kazası: 5 yaralı

Tekirdağ
'da meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 5 kişi yaralandı. İstanbul
'dan Keşan
istikametine giden Murat Üzmez (34) yönetimindeki 34 JN 4492 plakalı hafif ticari araç, Kınıklar Mahallesi'nde yol kenarındaki tarlaya devrildi.
Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Üzmez ile eşi Ebru (31), oğlu Mehmet Selim
(3), annesi Ayfer (60) ve babası Bahri Üzmez (67) yaralandı.
Yaralılar ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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