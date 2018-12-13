Tekirdağ'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

13 Aralık 2018 Perşembe 13:28



13 Aralık 2018 Perşembe 13:28

Ergene'de meydana gelen trafik kazasında, takla atan otomobildeki 6 kişi yaraladı.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Vakfılar Mahallesi mevkisinde Edirne istikametine seyir halindeki H.K. yönetimindeki 59 UF 167 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak takla attı.Kazada, sürücü H.K. eşi E.K., S.K., G.K., Y.K. ve Z.K. yaralandı.Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.