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Tekirdağ'da trafik kazası: 6 yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

23.08.2019 17:48 Tekirdağ'da trafik kazası: 6 yaralı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Şarköy ilçesinden Tekirdağ'a giden Bülent Çankal yönetimindeki 41 NK 268 plakalı otomobil, Malkara ilçesi Sağlamtaş Köprüsü girişinde, karşı yönden gelen Ahmet Yaşar Karakuş'un (48) kullandığı 59 SB 584 plakalı otomobille çarpıştı.
Sürücüler Çankal ve Karakuş ile otomobillerde bulunan Nermin ve Kadir Çankal, Mehmet ve Hatice Değirmenci yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tekirdağ, Malkara, Şarköy, Güncel

Kaynak: AA

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