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Tekirdağ'da traktörle tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü

Hayrabolu ilçesinde traktörle tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

17.03.2020 13:34 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:40
Tekirdağ'da traktörle tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü
Hayrabolu ilçesinde traktörle tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Muhteber Ergen'in kullandığı 59 HP 124 plakalı traktör, Uzunköprü Caddesi'nin birinci kilometresinde, Ahmet D. yönetimindeki 07 ALS 37 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan Ergen, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Hayrabolu Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Etiketler : Hayrabolu, HP, Güncel

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