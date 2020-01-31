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Tekirdağ'da Trump'ın sözde barış planına tepki

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planı kınandı.

31.01.2020 16:44 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:50Tekirdağ'da Trump'ın sözde barış planına tepki
'ın ilçesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planı kınandı.
Belediye meydanında toplanan Çorlu Sivil Toplum Platformu üyeleri, sözde barış planını protesto etti.
Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından platform adına basın açıklaması yapan Kurtuluş Ay, Trump'ın, İsrail'in güvenliğini merkeze alan, Filistinlileri ebediyen yurtlarından sürmeyi hedefleyen planı açıkladığını söyledi.
Ay, " 'Yüzyılın planı' denilen içerik, Filistin'in küçültülmesi, Kudüs'ün bütünüyle işgal edilmesi, Filistinlilerin vatanlarından çıkartılması hükümlerinden ibarettir. Kısacası anlaşma soykırım, vahşet ve işgal diplomasisidir." dedi

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Tekirdağ, Çorlu, Güncel

Kaynak: AA

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