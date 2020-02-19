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Tekirdağ'da turistlerin değerli eşyalarını gasbeden İranlı 4 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'da, iletişim kurdukları yabancı turistleri dolandırdıkları, bazılarının değerli eşyalarını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan İran uyruklu 4 kişi tutuklandı.

19.02.2020 14:55 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:56
'da, iletişim kurdukları yabancı turistleri dolandırdıkları, bazılarının değerli eşyalarını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan uyruklu 4 kişi tutuklandı.
İl Komutanlığına bağlı Jandarma Suç ve Araştırma Timi ile Marmaraereğlisi Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen İran uyruklu M.R.Z, R.V.D, H.J. ve H.E. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Tekirdağ'a gelen yabancı turistlerden bazılarının dolandırıldığı, bazılarının ise değerli eşyalarının gasbedildiği şikayetleri üzerine başlatılan çalışmada, İran uyruklu 4 şüpheli 16 Şubat'ta İstanbul'da gözaltına alınmıştı.
Polis gibi davranarak iletişim kurdukları kişiler üzerinde güven sağladıkları da anlaşılan şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bulunan yaklaşık 10 bin avroya el konulmuştu.
Tekirdağ'da turistlerin değerli eşyalarını gasbeden İranlı 4 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ, Jandarma, İran, Güncel

Kaynak: AA


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