Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Tekirdağ'da U dönüşü yapan araç kazaya neden oldu: 3 yaralı - Haberler

Tekirdağ'da U dönüşü yapan araç kazaya neden oldu: 3 yaralı

Tekirdağ'da U dönüşü yapan araç kazaya neden oldu: 3 yaralı Tekirdağ'ın Muratlı-Süleymanpaşa karayolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

09.03.2020 11:37 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:38
Tekirdağ 'da U dönüşü yapan araç kazaya neden oldu: 3 yaralı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı- Süleymanpaşa karayolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Olay, gece saat 00.00 sıralarında Muratlı-Süleymanpaşa karayolu üzerinde Yeşilsırt Mahallesi İnciröbekleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yolun sağında park halinde duran Dursun Ali Ö. sevk ve idaresindeki 55 JU 182 plakalı otomobil, arkasından gelen Müfit G. yönetimindeki 59 DT 617 plakalı otomobili fark edemeyip aniden U dönüşü yapmak için hareket etti. Dönmek isteyen otomobile arkadan gelen bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle 55 JU 182 plakalı otomobil şarampole yuvarlandı.
Şarampole yuvarlanan otomobilden kendi imkanları ile inen Dursun Ali Ö. ve Nirgül Ö. ile diğer otomobil sürücüsü Müfit G., olay yerine gelen ambulanslarla Tekirdağ Namık Kemal Araştırma ve Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tarlaya uçan aracı çıkarmak için kurtarıcı çağrıldı. Trafik Şube, Jandarma Trafik ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de olay yerinde hazır bekledi.
Yaralıların tedavileri sürerken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Tekirdağ'da U dönüşü yapan araç kazaya neden oldu: 3 yaralı

Kaynak: İHA

Etiketler : Süleymanpaşa, Tekirdağ, Muratlı, 3. Sayfa
Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti Haberler
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
Instagram, oyuncu Birce Akalay'ın Kadınlar Günü paylaşımını cinsel içerikli bularak kaldırdı Haberler
Instagram, oyuncu Birce Akalay'ın Kadınlar Günü paylaşımını cinsel içerikli bularak kaldırdı
Petrol fiyatlarının düşmesiyle Rus ekonomisinde olağanüstü hal ilan edildi Haberler
Petrol fiyatlarının düşmesiyle Rus ekonomisinde olağanüstü hal ilan edildi
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı Haberler
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı
Canan Karatay'ın açıklaması ile turşucuların satışları patladı Haberler
Canan Karatay'ın açıklaması ile turşucuların satışları patladı
Ali Babacan'ın kuracağı partinin kurucular kurulu listesi kamuoyuna sızdı Haberler
Ali Babacan'ın kuracağı partinin kurucular kurulu listesi kamuoyuna sızdı
Türk Asil Hint Horozu üretimi yapan çiftçi, ayda 30 bin TL kazanıyor Haberler
Türk Asil Hint Horozu üretimi yapan çiftçi, ayda 30 bin TL kazanıyor
Rus istihbaratı açıkladı! Esed rejiminin kurduğu sinsi tuzağa Türk SİHA'ları düşmedi Haberler
Rus istihbaratı açıkladı! Esed rejiminin kurduğu sinsi tuzağa Türk SİHA'ları düşmedi