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Tekirdağ'da uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

11.02.2020 21:18 | Son Güncelleme: 11.02.2020 21:24Tekirdağ'da uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü öldü
'ın ilçesinde, uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Murat Demir'in (33) kullandığı 59 AAP 779 plakalı otomobil, Aşıklar Tepesi mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otomobil yoldan çıkarak yaklaşık 25 metre uçuruma devrildi.
Etraftakilerin vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kullanılamaz hale gelen otomobilde sıkışan Demir, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Murat Demir'in cesedi, Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Marmaraereğlisi, Murat Demir, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: AA

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