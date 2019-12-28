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Tekirdağ'da üniversite çevresinde uyuşturucu sattığı iddiasıyla 10 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) çevresinde uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 10'u tutuklandı.

28.12.2019 13:32 | Son Güncelleme: 28.12.2019 13:32 Tekirdağ'da üniversite çevresinde uyuşturucu sattığı iddiasıyla 10 şüpheli tutuklandı
Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) çevresinde uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 10'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, üniversite yerleşkesi etrafında bazı kişilerce uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Polisin belirlenen adreslerde yaptığı aramalarda bir kilo 400 gram esrar, 615 gram uyuşturu madde ve hap, tabanca ile tüfek ele geçirildi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Diğer şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: AA

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