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Tekirdağ'da, üniversitelilere iş bulmayı kolaylaştıran sistem

TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, öğrencilerin mezun olduktan sonra iş bulmaları için 'Sektör Tümleşik Eğitim Sistemi'ne geçtiklerini söyledi.

24.02.2020 12:45 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:46Tekirdağ'da, üniversitelilere iş bulmayı kolaylaştıran sistem

TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, öğrencilerin mezun olduktan sonra iş bulmaları için 'Sektör Tümleşik Eğitim Sistemi'ne geçtiklerini söyledi. Tecer, "Öğrencilerimiz, haftanın bazı günleri okulda ders işlerken, bazı günlerinde de sanayi bölgesindeki protokolümüz olan işletmede uygulamalı eğitim alıyor. Öğrencimiz hem pratik bilgiye sahip oluyor hem okulu bitince istihdam edilmesi daha kolay hale geliyor" dedi.

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, İnşaat Mühendisleri Topluluğu tarafından '6. İnşaat Mühendisleri Günleri Toplantısı' düzenlendi. Fakültede yapılan toplantıya Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, öğretim görevlileri, özel sektör temsilcileri ve inşaat mühendisliği bölümü öğrencileri katıldı.

Toplantıda konuşan Prof. Dr. Lokman Hakan Tacer, fakülte olarak tümleşik sisteme geçerek, öğrencilerin mezun olduktan sonra iş bulmalarını kolaylaştırdıklarını söyledi.

Öğrencilerin işletmelerde uygulamalı eğitim aldıklarını belirten Prof. Dr. Tecer, fakülte olarak 'Sektör Tümleşik Eğitim Sistemi'ne geçtiklerini söyledi. Tecer, "Okulumuz çok kritik bir bölgede. Bölgemiz, tamamıyla sanayi alanı. Bundan dolayı öğrencilerimiz çok şanslı. Biz, fakülte olarak geçtiğimiz yıllarda, 'Sektör Tümleşik Eğitim Sistemi'ne geçtik. Bu sistemde öğrencilerimiz haftanın bazı günleri okulda ders işlerken, bazı günlerinde de sanayi bölgesindeki protokolümüz olan işletmede uygulamalı olarak eğitim alıyor. Bu sayede hem öğrencimiz pratik bilgiye sahip oluyor hem de okulu bitince istihdam edilmesi daha kolay hale geliyor" diye konuştu.



Tekirdağ, Çorlu, Güncel

Kaynak: DHA

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