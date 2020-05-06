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Tekirdağ'da üvey oğluna işkence yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 7 yaşındaki üvey oğlunu darbettiği ve işkence yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Tekirdağ'da üvey oğluna işkence yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı
06.05.2020 15:36 | Son Güncelleme: 06.05.2020 15:36
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 7 yaşındaki üvey oğlunu darbettiği ve işkence yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.
İlçedeki bir apartmanın birinci katından ağlayan ve bağıran çocuk sesi duyan mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi.
Eve gelen polis ekipleri, 7 yaşındaki S.Y.A'nın elleri, ayakları, yüzü, başı ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp ve yanık izleri olduğunu, saçının da kesildiğini belirledi.
Polis ekiplerinin haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, çocuğu Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırdı.
Hastanedeki tedavisinde şiddet uygulandığı belirlenen S.Y.A. ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
Burada pedagog ve avukat eşliğinde ifadesi alınan çocuğa polisler yemek ikram etti ve oyun oynadı. Çocuğun işlemlerinin ardından devlet korumasına alınacağı öğrenildi.

- Üvey baba tutuklandı

Bir süredir imam nikahlı yaşadığı S.D.A.'nın oğlu S.Y.A'yı darbettiği ve işkence yaptığı iddia edilen üvey baba Ramazan A. ile anne S.D.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ramazan A. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, S.D.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Çerkezköy, Tekirdağ, Polis, Güncel, Haber

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