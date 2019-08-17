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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Tekirdağ'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda satışa hazır 50 fişek eroin ele geçirildi.

17.08.2019 17:55 Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Tekirdağ'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda satışa hazır 50 fişek eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda piyasaya sürülmeyi bekleyen 50 fişek eroin ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu satışından kazanıldığı değerlendirilen 595 TL paraya da el konuldu. Konuyla ilgili 2 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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