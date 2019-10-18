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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu 4 gözaltı-

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde özel harekat polislerinin katılımıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

18.10.2019 13:04
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde özel harekat polislerinin katılımıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik uygulama gerçekleştirdi. Özel hareket polisleri ile narkotik dedektör köpek Larissa'nın da katıldığı uygulamada önceden belirlenen adreslerde aramalar yapıldı. Aramalarda, 4 fişek kokain, 36 gram skunk uyuşturucu maddeler ile 1 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 7 mermi, çalıntı olduğu değerlendirilen 2 ses kolonu, 1 araba aküsü ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltındaki şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu 4 gözaltı-

Tekirdağ, Çorlu, Güncel

Kaynak: DHA

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