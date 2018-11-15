Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ
'ın Süleymanpaşa
ve Çorlu
ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Süleymanpaşa'nın Aydoğdu ile Çorlu'nun da Hıdırağa mahallelerinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.K, Ö.Ö. ve O.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Çorlu,Süleymanpaşa,Tekirdağ
15 Kasım 2018 Perşembe 12:36