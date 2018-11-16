Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ
'ın Çorlu
ilçesinde yapılan operasyonda biri kadın, diğeri 18 yaşından küçük 2 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Çorlu Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışı yapan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışma çerçevesinde ilçeye bağlı Hıdırağa Mahallesi'nde daha önceden belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.
Yapılan aramada evde bir kısmı küçük paketler halinde hazırlanmış 161 gram eroin ile uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 175 lira ile çeşitli maddeler ele geçirildi.
Operasyon kapsamında bir kadın diğeri ise 18 yaşından küçük 2 kişi yakalandı. Yaşı küçük zanlı, Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi.
Çorlu,Tekirdağ