Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ
'ın Süleymanpaşa
ve Çorlu
ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 6 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Süleymanpaşa'nın Bahçelievler
ile Çorlu'nun Hıdırağa mahallelerinde, uyuşturucu satıcılarını yakalamaya yönelik çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan Y.Y, Y.E.E, İ.K, S.Ç, Ö.K ve Ü.M'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Çorlu,Süleymanpaşa,Tekirdağ
08 Aralık 2018 Cumartesi 10:16