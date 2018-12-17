Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

Kaynak: AA

Tekirdağ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorlu'ya bağlı Şeyhsinan, Silahtarağa, Hıdırağa ile Çerkezköy'e bağlı Gazi Osman Paşa mahallelerinde uyuşturucu kullanımı ve satımı yapan kişilere yönelik operasyon başlattı.Operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan İ.S, E.Ş, A.M, N.Y, B.Ç. ve E.A'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.