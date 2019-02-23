Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ
'ın Süleymanpaşa
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, uyuşturucu kullandığı ve sattığı öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.
Süleymanpaşa'ya bağlı Değirmenaltı Mahallesi ile Malkara
'daki uygulama noktasında durdurulan araçlarda ve şüphelilerin adreslerinde yapılan operasyonda bir miktar uyuşturucu hap ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan A.E, Y.K, B.K, C.E. ve E.Ü'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.
Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel
Kaynak: AA