Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ
'ın Çerkezköy
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, uyuşturucu kullandığı ve sattığı öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.
Çerkezköy'e bağlı İstasyon mahallesinde belirlenen adreslere yapılan operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan D.A, S.B. ve M.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel
Kaynak: AA