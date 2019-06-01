Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ
'ın Süleymanpaşa
ve Çorlu
ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı ve kullanımı yapıldığı tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.
Süleymanpaşa'nın Aydoğdu ve Çorlu'nun Hıdırağa mahallelerindeki adreslerde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu hap, fişek halinde uyuşturucu ve para ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
Süleymanpaşa
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