11.06.2019 13:21
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ

Tekirdağ'ın Muratlı, Kapaklı, Çorlu ve Saray ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı yakalandı.

Tekirdağ'ın Muratlı, Kapaklı, Çorlu ve Saray ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı ve kullanımı yapıldığı tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.

İlçelerde belirlenen adreslerde ve sokakta durdurulan şahıslar üzerinde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu hap, fişek halinde uyuşturucu ve para ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
Tekirdağ, Güncel