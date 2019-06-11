Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ
'ın Muratlı
, Kapaklı
, Çorlu
ve Saray
ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı ve kullanımı yapıldığı tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.
İlçelerde belirlenen adreslerde ve sokakta durdurulan şahıslar üzerinde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu hap, fişek halinde uyuşturucu ve para ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
Tekirdağ
, Güncel