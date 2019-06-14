14.06.2019 18:18
Haberler»Güncel » Haber

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İstanbul'dan uyuşturucu madde getirip Trakya'da torbacılara dağıtacağı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İstanbul'dan uyuşturucu madde getirip Trakya'da torbacılara dağıtacağı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri İstanbul'dan uyuşturucu madde temin eden bazı kişilerin Trakya'da dağıtım yapacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Çalışma sonucu ekipler, Değirmenaltı Mahallesi'nde uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada poşetler içerisinde 570 gram skunk ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 20 bin lira ele geçirildi.
Olayla ilgili C.K, G.K. ve S.T. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
İstanbul, Tekirdağ, Güncel

Son Dakika Haberleri
19:25 Eski Azerbaycan Cumhurbaşkanı Elçibey'in eşi vefat etti
19:25 Kıbrıs gazilerine madalya ve berat
19:24 İki otomobile çarptı, kendi aracı da arızalanınca yaya kaçtı
19:24 Tanzanya'da peruk ve saç kaynağına vergi konulmasına tepki
19:23 Adana'da sağanak ve sel
19:22 Darbeler, çatışmalar, gizli anlaşmalar: ABD-İran ilişkilerinin son 50 yılı
19:22 Marmara'da 3,3 büyüklüğünde deprem