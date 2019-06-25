25.06.2019 09:36
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı.

Tekirdağ 'ın Süleymanpaşa ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çorlu ilçesinden uyuşturucu madde temin eden bazı kişilerin Aydoğdu Mahallesi'nde satış yapacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler yaptıkları çalışma sonucu takibe aldıkları 34 NU 2330 plakalı otomobili Zafer Mahallesi 'nde durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada ve şahıslar üzerinde uyuşturucu madde ele geçilirken, F.F, M.Y, E.T, S.B, N.Ö ve Y.Ö. gözaltına alındı.
Emniyette ifadelerinin ardından F.F., M.Y, S.B, N.Ö. serbest bırakılırken, Y.Ö. ve E.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA
Süleymanpaşa , Tekirdağ , Güncel

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