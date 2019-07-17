17.07.2019 15:54
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ

Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 225 gram eroin ile 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 225 gram eroin ile 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kore Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin bir adreste yaptığı aramada, 225 gram eroin ile 100 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Çorlu, Güncel

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