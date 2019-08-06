Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ
'ın Çorlu
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu kullanımı ve satımı yapılan adreslere operasyon düzenledi.
Ekipler adreslerde yaptıkları aramada fişek halinde kullanıma hazır uyuşturucu madde ele geçirdi.
Gözaltına alınan E.Y. ve D.Y emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden E.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.