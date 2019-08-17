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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

17.08.2019 13:41 Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu kullanımı ve satışı yapan adreslere yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler adreslerde yaptıkları aramada kullanıma hazır uyuşturucu madde ve uyuşturucu satışında elde edildiği değerlendirilen 4 bin 620 lira para ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tekirdağ, Çorlu, Güncel

Kaynak: AA

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