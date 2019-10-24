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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Muratlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

24.10.2019 10:04Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
Muratlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullandığı ve ticaretini yaptığı iddia edilen 2 şüpheliyi takibe aldı.
Ekipler, şüphelileri, Muratlı-Müsellim kara yolunun 2'inci kilometresinde bir otomobilde yakaladı.
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ve sahte olduğunu belirlenen 500 dolar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.Y. tutuklandı, F.Y. savcılıkça serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Muratlı, Güncel

Kaynak: AA

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