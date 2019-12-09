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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

09.12.2019 10:46 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:51Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube görevlileri Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, satışa hazır 523 adet fişeklenmiş, daralı ağırlığı 259 gram eroin maddesi, 1 adet şeffaf poşet içerisinde daralı ağırlığı 163 gram eroin maddesi, uyuşturucu madde fişeklemesinde kullanılan 1 adet makas, 1 adet tepsi ve 2 adet şeffaf kutu içerisinde renkli tokalar ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak 1 şahıs yakalanarak gerekli soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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