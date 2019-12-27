Haberler » 3. Sayfa » Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı - Haberler

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli uyuşturucu ticareti yapmaktan gözaltına alındı.

27.12.2019 09:45 | Son Güncelleme: 27.12.2019 09:50 Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli uyuşturucu ticareti yapmaktan gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin Süleymanpaşa ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapmış oldukları çalışmalar kapsamında S.S.C., A.M., U.S.B., Ü.K., H.K. ve M.Ş. isimli şahıslar yakalandı. Şüpheli şahıslardan 66,70 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 7,8 gram metamfetamin maddesi, 2,25 gram esrar maddesi ve 1 adet ecstasy hap ele geçirildi. Uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınarak, olayla ilgili soruşturma işlemlerine başlandı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

11:00   KKTC'de otelde yangın: İngiliz turist öldü - Haberler
10:58   Bağ evini kaçak içki imalathanesi yaptı - Haberler
10:58   Balıkesir'de polis aranan 97 şahsı yakaladı - Haberler
10:56   Kamu personeline 'Psikoloji' semineri' - Haberler
10:55   Kişisel Gelişim Uzmanı Ali Rıza Soyaslan'ın kitabı çıktı - Haberler
10:44   Antalya'da sürücü kanala uçan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı - Haberler
10:16   Ava çıkan avcı, arkadaşının tüfeğinden çıkan saçmalar nedeniyle hayatını kaybetti - Haberler
10:03   Samsun'da eğlence mekanlarına pompalı tüfekle saldırıda 4 kişi yaralandı - Haberler
09:58   Evlilik vaadiyle kandırıp gazinolarda zorla çalıştırdılar! Hayatını kaybeden engelli kızın ailesi adalet istiyor - Haberler
09:55   Tuvalet sırası kavgasında 3 kardeş bıçaklandı - Haberler
27.12.2019 11:07:55