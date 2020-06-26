Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan aralarında kadınların da bulunduğu 9 kişiden 4'ü tutuklandı.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
26.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:43
Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan aralarında kadınların da bulunduğu 9 kişiden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekiplerince yürütülen 1 aylık teknik takip sonucu Hıdırağa (Kore) Mahallesi'nde toplam 18 ara yakalamada 19 şüpheli şahsa yasal işlem yapıldı. Operasyonda 55 fişek halinde 37.37 gram eroin ve 6 fişek halinde 4.70 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Birlikte hareket ederek uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 10 kişiye yönelik operasyonda ikametlerde yapılan aramalarda ele geçirilen 1.23 gram skunk maddesi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeğine el konuldu. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen E.H., B.H., G.G., S.Ö. ve Ş.H. adli kontrol şartı ile serbest kalırken, E.H., T.Y., G.Y. ve L.B. isimli şahıslar ise uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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