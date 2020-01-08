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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli üzerlerindeki uyuşturucu madde ile birlikte yakalandı.

08.01.2020 09:22 | Son Güncelleme: 08.01.2020 09:26 Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı
'ın ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli üzerlerindeki uyuşturucu madde ile birlikte yakalandı.

Olay, akşam saatlerinde Muratlı-B.Karıştıran karayolu üzerinde Ballıhoca Mahallesi sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele çevresinde yapılan çalışmalar sonucu Asayiş Şube ekiplerince takip edilen bir otomobil içerisindeki şüpheli şahıslar İ.Ç. ve L.M., 9 fişek halinde sarılmış yaklaşık 9 gram uyuşturucu madde ile birlikte kıskıvrak yakalandı. Şüpheli şahıslar ifadeleri alınmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Uyuşturucu maddelere ise el konuldu.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Muratlı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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