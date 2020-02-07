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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 kadın 2 kilo uyuşturucuyla yakalandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kadın gözaltına alındı.

07.02.2020 10:55 | Son Güncelleme: 07.02.2020 10:55Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 kadın 2 kilo uyuşturucuyla yakalandı
'ın ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kadın gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu NSM Grup Amirliği görevlilerince Hıdırağa ve Reşadiye Mahallelerinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon neticesinde tespit edilen 2 şahsın üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda fişeklenmemiş halde daralı toplam 1 kilogram 965 gram uyuşturucu maddelerden eroin maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Konu ile ilgili S.B. ve R.Ö. isimli kadın şahıslar gözaltına alınarak gerekli soruşturma işlemlerine başlandı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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