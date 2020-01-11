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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Tekirdağ Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği görevlilerince Hıdırağa (Kore) Mahallesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

11.01.2020 14:39 | Son Güncelleme: 11.01.2020 14:44Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği görevlilerince Hıdırağa ( ) Mahallesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği görevlilerince Hıdırağa (Kore) Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen iki şahsın üzerinde ve bir ikamette çeşitli aramalar yapıldı. Aramalarda 22 adet uyuşturucu nitelikli sentetik hap, 1 fişek uyuşturucu maddelerden skunk maddesi, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 15 TL para ele geçirildi. Konuyla ilgili 2 şahıs yakalanarak soruşturma işlemlerine başlandı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Kore, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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