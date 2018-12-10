Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Kişi Yakalandı

Tekirdağ
'ın Çerkezköy
ve Çorlu
ilçelerinde 3 kişi 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak' suçundan yakalandı. Çerkezköy
ilçesinde 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak' suçunu işlediği tespit edilen E.A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıs mahkemece tutuklandı. Çorlu
ilçesinde de belirtilen adreste aile içi kavga
olayı olduğu ihbarı üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri, ikametin ön giriş kapısının iç kısmında yerde duran kahverengi bir çorabın içerisinde 116 fişek (75.23 gram) eroin maddesi ele geçirdi. Olay ile ilgili İ.P. ve B.P. isimli şahıslar gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ
Çerkezköy,Çorlu,Tekirdağ
10 Aralık 2018 Pazartesi 16:46