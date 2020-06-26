Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklamaTEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

26.06.2020 12:36 | Son Güncelleme: 26.06.2020 12:45
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekiplerinin, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu kaçakçılığını yönelik projeli çalışmada satışa hazır 155 fişek halinde 37.37 gram eroin, 6 fişek halinde bonzai ele geçirildi, 19 şüpheliye işlem yapıldı. İşlem yapılan şüphelilerle birlikte hareket edip, uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirlediği şüphelilere yönelik narkotik dedektör köpeklerin de katıldığı operasyon düzenledi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu skunk maddesi ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.H., T.Y., G.Y. ve L.B., çıkarıldıkları mahkemede, 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanırken, E.H. B.H., G.G., S.Ö. ve Ş. H. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Kaynak: DHA

Etiketler: Tekirdağ, Narkotik, Çorlu, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya ’israf’ eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
Survivor’da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet’in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
Çatlak Şanzel’den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Güldür Güldür Show’da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu’ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Haberler››Güncel››Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:05: ELAZIĞ"da ipek böceği yetiştiriciliği yeniden canlandı - Haber 13:02: Son dakika haber... Tarkan'ın kuzeninin de aralarında bulunduğu 6 sanıklı davada yeni gelişme - Haber 13:02: 'Yetenek Kapısı' birçok gence umut oluyor - Haber 13:02: BOLU Tarihi eseri 1 milyon dolara jandarmaya satmaya çalışan 7 kişi, yakalandı - Haber 13:00: Manisa'daki depremde tarama çalışmaları sürüyor - Haber 12:47: Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu - Haberler 11:58: Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu - Magazin 11:38: Gazeteci Yanardağ'ın Abdülhamid Han'a yönelik söylediği hakaret içerikli ifadeler başını yaktı - Haber 11:26: Ege'deki depremin ardından uzman isim canlı yayında uyardı: Evlere girmeyin - Haber 10:11: İstanbul'un göbeğinde sızan kadının hikayesi ayıldıktan sonra ortaya çıktı - Haberler