Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanlardan biri tutuklandı.
09.03.2020 13:26 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:32
Tekirdağ 'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanlardan biri tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hatip Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 1 kilo 393 gram bonzai, 355 gram eroin, 42 sentetik hap, bir hassas terazi, bir ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ile bin 650 lira para ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan B.B. ve C.B'nin emniyetteki işlemleri tamamladı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken B.B. ise tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hatip Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 1 kilo 393 gram bonzai, 355 gram eroin, 42 sentetik hap, bir hassas terazi, bir ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ile bin 650 lira para ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan B.B. ve C.B'nin emniyetteki işlemleri tamamladı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken B.B. ise tutuklandı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
Manşet
Haberler
Güncel
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı
Güncel
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı
Güncel
Borçlarını ödeyemeyen Orta Doğu ülkesi Lübnan iflas etti
Güncel
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı
Güncel
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
Güncel
Ali Babacan'ın kuracağı partinin kurucular kurulu listesi kamuoyuna sızdı
Güncel
Canan Karatay'ın açıklaması ile turşucuların satışları patladı