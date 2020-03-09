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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanlardan biri tutuklandı.

09.03.2020 13:26 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:32
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
Tekirdağ 'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanlardan biri tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hatip Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 1 kilo 393 gram bonzai, 355 gram eroin, 42 sentetik hap, bir hassas terazi, bir ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ile bin 650 lira para ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan B.B. ve C.B'nin emniyetteki işlemleri tamamladı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken B.B. ise tutuklandı.

Kaynak: AA

Etiketler : Tekirdağ, Çorlu, Güncel
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