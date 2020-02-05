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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

05.02.2020 13:34 | Son Güncelleme: 05.02.2020 13:34Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı
'ın ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün Hıdırağa Mahallesi'nde bazı adreslere düzenlenen ve bir miktar uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ, Çorlu, Güncel

Kaynak: AA

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