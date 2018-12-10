Tekirdağ'da Uyuşturucu Zanlıları Yakalandı

Tekirdağ
'ın Çorlu
ve Çerkezköy
ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çerkezköy'ün İstasyon Mahallesi ile Çorlu'nun Hıdırağa mahallelerinde, uyuşturucu satıcılarını yakalamaya yönelik çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda, 116 fişek eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.A, İ.P. ve B.P'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Çerkezköy,Çorlu,Tekirdağ
10 Aralık 2018 Pazartesi 14:41