Tekirdağ'da Uyuşturucuya Geçit Yok

Tekirdağ
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şahıs yakalandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucuya geçit vermiyor. Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa
'da iki adreste şüpheli O.T. isimli şahsın üst aramasında 9,7 gram metamfetamin maddesi, T.N. isimli şahsın üst aramasında ise 2 adet 300 milli gramlık hap ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Yakalanan O.T. ve T.N. işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. - TEKİRDAĞ
Tekirdağ
28 Kasım 2018 Çarşamba 10:00